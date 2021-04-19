شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة مصطفى جمال وترقب نتيجة إبراهيما كونيه فى الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت المسحة التى خضع لها مصطفى جمال، لاعب طلائع الجيش، سلبية لتؤكد تعافيه من فيروس كورونا الذى عانى منه فى الآونة الأخيرة، بينما خضع زميله بالفريق الإيفوارى إبراهيما كونيه لمسحة كورونا لتحديد موقفه من العودة لتدريبات الفريق استعداداً لمواجهة أسوان، المقرر لها الأول من مايو المقبل، بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز المقرر إقامتها على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى التاسعة والنصف مساءً.

واستقر الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، على خوض ثلاث مباريات ودية تبدأ بمواجهة الشمس فى 22 أبريل الجارى، ثم الإنتاج الحربى فى 23 من نفس الشهر، وتختتم الوديات بمواجهة القناة فى 24 من أبريل استعداداً لمواجهة أسوان المقرر لها الأول من مايو المقبل بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى التاسعة والنصف مساءً، ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود مدافعه أحمد علاء المعار من الأهلى فى مباراة أسوان وذلك بعد انتهاء الإيقاف حيث غاب علاء عن مواجهة المصرى البورسعيدى بكأس مصر بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة الجونة.

وحقق فريق طلائع الجيش فوزاً غالياً على نظيره الجونة بأربعة أهداف دون رد فى اللقاء الذى أقيم على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، سجل أهداف الطلائع إسلام محارب فى الدقيقة 30 وناصر منسى فى الدقيقة 47 وسجل أحمد سمير الهدف الثالث للطلائع فى الدقيقة 48 ، وأضاف الهدف الثانى له والرابع لفريقه فى الدقيقة 81 وأهدر أحمد سمير أيضاً ركلة جزاء تصدى لها أحمد عادل عبد المنعم حارس الجونة.

وبذلك يرتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 17 ليحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري بعدما لعب 18 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.