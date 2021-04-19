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كابوس فوز الأهلى يطارد أهداف شيكابالا فى القمة.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - يبدو أن محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، بات عليه أن يواصل مهمة البحث عن التخلص من سوء التوفيق الذى يطارد أهدافه فى شباك الأهلى، فكلما سجل هدفاً خسر فريقه القمة، ويعاني شيكابالا من عقدة عدم الفوز على الأهلي، فى اللقاء الذي ينجح خلاله بهز شباك غريمه التقليدى، وهو ما حدث من قبل فى ثلاث مناسبات نستعرضها فى السطور التالية..

هدف شيكابالا فى نهائى كأس مصر 

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سجل شيكابالا هدفاً فى شباك الأهلى بنهائى كأس مصر فى موسم 2007 حينما شارك بديلا تحت قيادة الفرنسى هنرى ميشيل، ونجح الفهد الأسمر فى هز شباك أمير عبد الحميد من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء قبل أن تنتهى المباراة بتتويج الأهلى بلقب كأس مصر بعد الفوز على الفارس الأبيض بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى مباراة وصفت بالافضل فى تاريخ الكرة المصرية.

هدف شيكابالا فى نهائى القرن 

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وعاد شيكابالا ليسجل ثانى أهدافه فى شباك الاهلى فى نهائى القرن الشهير ليخطف للفارس الابيض التعادل من تسديدة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوى بعدما تقدم عمرو السولية للمارد الاحمر فيما سجل محمد مجدى قفشة هدف الفوز للأهلى فى الدقائق القاتلة ليعلن تتويج المارد الاحمر بطلا لقارة أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه.

هدف شيكابالا فى قمة الإيجيبشن ليج 

وأحرز محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك، هدفه الأول أمام الأهلي خلال تاريخ مشاركاته فى الدوري، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن والمؤجلة من الجولة الرابعة والتى خسرها فريقه أيضاً بهدفين مقابل هدف ، وسجل ثنائية المارد الاحمر محمد شريف.

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واستطاع شيكابالا أن يستنسخ هدفه في نهائي دوري الأبطال، الذي أقيم الموسم الماضي، وذلك في الدقيقة 31 بعدما استلم الكرة ومر من الدفاع وسددها يسارية ساحرة في الزاوية البعيدة لعلي لطفي، الذي لم يكن بيده شيء ليفعله.

وبذلك يكون شيكابالا قد سجل أمام الأهلي في الدوري والكأس ودوري الأبطال بمجموع 3 أهداف خلال المباريات التي لعبها الفهد الأسمر أمام الأهلي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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