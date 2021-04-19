شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى المقاولون.. 8 لاعبين ينتظرون حسم مصيرهم قبل مباراة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضربت الإصابات جميع الخطوط في نادي المقاولون العرب، بعدما تعرض 8 لاعبين من القوام الأساسي لذئاب الجبل لإصابات مختلفة، سواء عضلية أو بفيروس كورونا، وهو ما تسبب فى غياب طويل لبعض اللاعبين، بينما يترقب البعض الآخر حسم مصيرهم بعد فترة التأهيل لتحديد مشاركتهم في مباراة وادي دجلة المرتقبة.

وافتقد المقاولون على مدار الفترة الماضية جهود كل من، فادى نجاح، حمدى زكي، هيثم الجويني، محمد سالم، عبد الوهاب إسماعيل، حسن الشامى، أحمد شكرى، وعبد الرحمن فاروق.

ويعاني محمد سالم من إصابة في الركبة بالإضافة إلى إصابته مؤخراً بفيروس كورونا، فيما يعاني فادى نجاح وأحمد شكري وعبد الوهاب إسماعيل من إصابة في الخلفية، ويعاني حمدي زكي من الإصابة في السمانة، فيما يخضع حسن الشامي للتأهيل من إصابة في العضلة الأمامية، بينما أجرى هيثم الجويني جراحة في الكتف مؤخراً ليغيب عن الفريق حتى شهر يونيو المقبل.

ويستعد لمقاولون العرب لمواجهة وادي دجلة، في التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان المقاولون قد خاض مباراة ودية أمام أحد أندية الشركات استعداداً لمواجهة دجلة، ويأمل الجهاز الفنى للفريق فى تحسين الأوضاع بداية من مباراة وادى دجلة المقبلة بعد سلسلة تراجع النتائج التى شهدها الموسم الجاري.

ووضع الجهاز الفني نظاما غذائيا متكاملا للاعبين بالاتفاق مع المعد البدنى للفريق عبد الرحمن عيسى من أجل الحفاظ على لياقة الفريق فى شهر رمضان.

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية، والتى كبدت الفريق 10 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ15 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 17 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.