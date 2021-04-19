شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف مهدد بالغياب عن الأهلي أمام سموحة بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه أيمن أشرف لاعب الأهلي خطر الغياب عن مباراة الفريق أمام سموحة بعد غد فى الدوري للإصابة في مباراة القمة أمس. ويعاني أيمن أشرف من إرهاق شديد وكدمة تعرض لها فى الركبة خلال لقاء الزمالك بالدوري الذي انتهى بفوز الأهلي بهدفين لهدف.

ومن المقرر أن يتحدد موقف أيمن أشرف من مباراة سموحة خلال مران الفريق مساء اليوم، الاثنين، سواء بالمشاركة في المران وإعلان جاهزيته للمشاركة فى مباراة سموحة أم تأكد غيابه عن اللقاء.

ويعاني الأهلي من غيابات كثيرة الفترة الحالية، حيث يغيب عنه كل من، محمد الشناوي للإصابة بفيروس كورونا، ومحمد هاني وياسر إبراهيم وعلى معلول وجونيور أجاي وحمدي فتحي للإصابة.

على صعيد متصل، قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بعد مباراة القمة، «حققنا فوزًا غاليًا فى مواجهة القمة، وقدم لاعبو الأهلي مستوى جيدًا، فى ظل الغيابات الكبيرة، واستحقوا الفوز فى ظل الروح القتالية التي تحلى بها الجميع خلال شوطي المباراة لتحقيق الهدف المطلوب وهو النقاط الثلاث».

وأوضح مدير الكرة أن شخصية الأهلي لعبت دورًا محوريًّا فى الفوز، وأن الجهاز الفني كان لديه ثقة شديدة في لاعبي الفريق لتحقيق الفوز رغم الغيابات الكثيرة.

وأضاف عبد الحفيظ، «جميع اللاعبين تحلوا بالروح القتالية رغم أن عددًا منهم شارك للمرة الأولى في مباراة القمة، ولكن بشكل عام قدموا أداءً رائعًا، وتعد أقوى مباراة للفريق في الدوري حتى الآن».

وأشار مدير الكرة إلى أنه سعيد بالمستوى الذي يقدمه جميع لاعبي الأهلي، ونجاحهم في قيادة الفريق لتحقيق فوز ثمين للغاية أمام منافس قوي وفي ظل ظروف استثنائية وغيابات بالجملة.

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته مؤكدًا أن الفريق أغلق صفحة مباراة الزمالك بإيجابياتها وسلبياتها بعد انتهائها مباشرة، وليبدأ الأهلي في التركيز فورًا في مباراة سموحة.