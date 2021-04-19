شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام إسبوار الكونغولى فى ثانى مواجهات بطولة أفريقيا للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم الاثنين، فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، بقيادة مديره الفنى محمد اللقانى، نظيره إسبوار الكونغولى، فى إطار ثان مواجهات بطولة أفريقيا للأندية المقامة بتونس.

وفاز فريق الزمالك على نظيرك جى أس يو الكينى بنتيجة 3/0 فى أول لقاءاته بالبطولة أمس الأحد.

ويتواجد فريق الزمالك ضمن المجموعة الرابعة التى تضم كلا من: إسبوار الكونغولى والجمارك النيجيري وجى أس يو الكينى.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركة فى بطولة أفريقيا المحدد لها الفترة من 18 حتى 28 أبريل الجارى بتونس كل من: أحمد يوسف ومصطفى دبشة وأحمد ضياء وأحمد عبد العال "درونكة" ومحمد رضا وأشرف اللقانى وأحمد فتحى، ورضا هيكل وهشام يسرى ورشاد شبل ومحمد مؤة، ومحمد مجدى ومحمد محسن والمحترف الكندى استيف هانت بدلا من سيف عابد.

واعتذر فريق الأهلى عن المشاركة فى هذه النسخة، على الرغم من أنه حامل لقب النسخة الأخيرة التى أقيمت على أرضه ووسط جماهيره.

ويتواجد فريق الزمالك للكرة الطائرة فى وصافة ترتيب الدورى المحلى، برصيد 44 نقطة، بعد الفوز على القناة فى المؤجلة الأخيرة بنتيجة 3 /0، ويتبقى له لقاء مؤجل أمام سبورتنج.