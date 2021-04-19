شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 6 مشاركات في كأس العالم للأندية تؤكد زعامة الأهلي الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذخر الكرة المصرية بالكثير من الأرقام المميزة التى حفرها نجوم الساحرة المستديرة بالاجتهاد والمثابرة، لإسعاد الجماهير المصرية الذواقة إلى الكرة الجميلة دون الوقوف على انتماء محدد أو فريق بعينه، ورقم اليوم هو أحد الأرقام المميزة للنادي الأهلي، حيث يعتبر النادى الأهلى أكثر الأندية الأفريقية مشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، وشارك الأهلى فى 6 نسخ أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2021 وكان المركز الثالث أبرز ما حققه الفريق الأحمر فى تاريخ مشاركاته بالبطولة.

المشاركة الأولى.. المركز الخامس

استضافت اليابان النسخة الثانية من مونديال الأندية عام 2005 وشهدت البطولة مشاركة الأهلى المصرى واتحاد جدة السعودى ممثلان عن العرب، تقابل الفريقان فى الدور التمهيدى وفاز بطل السعودية بهدف دون رد، وواجه الأهلى فريق سيدنى الأسترالى فى لقاء تحديد المركز الخامس وفاز بهدفين مقابل هدف.

المشاركة الثانية.. المركز الثالث

شهدت النسخة الثالثة من بطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت في اليابان عام 2006 مشاركة فريقًا عربيًا واحدًا وهو الأهلى، وتقابل المارد الأحمر مع فريق أوكلاند سيتى النيوزلندى فى الدور التمهيدى وفاز بثنائية نظيفة، قبل أن يخسر أمام انترناسيونال البرازيلي بهدفين مقابل هدف فى لقاء الدور نصف النهائي، وحصد بطل مصر المركز الثالث والميدالية البرونزية بعدما تغلب على كلوب أمريكا المكسيكي بنتيجة 2-1.

المشاركة الثالثة.. المركز السادس

أقيمت منافسات كأس العالم للأندية عام 2008 فى اليابان وشهدت مشاركة فريقًا عربيًا واحدًا وهو الأهلي باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، وخسر بطل مصر أمام باتشوكا المكسيكي 4-2 في المباراة الأولي، قبل أن يخسر مجددًا أمام أديلايد يونايتد الاسترالي 1-0 وحصل علي المركز السادس بالبطولة.

المشاركة الرابعة.. المركز الرابع

شارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2012 باليابان، والتقي بطل مصر مع سانفريس هيروشيما الياباني في المباراة الأولي وفاز بنتيجة 2-1، لكنه خسر أمام كورينثيانز البرازيلي 1-0 في نصف النهائي، قبل أن يخسر مجددًا أمام مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-0 في لقاء تحديد المركز الثالث.

المشاركة الخامسة.. المركز السادس

شارك الأهلى بطل دورى أبطال أفريقيا والرجاء المغربى ممثل عن الدولة المُستضيفة فى بطولة كأس العالم للأندية 2013، وحقق بطل المغرب المركز الثانى فى البطولة فى واحدة من أفضل إنجازات العرب والأفارقة بالمونديال، حيث فاز على أوكلاند سيتي النيوزلندي 2-1 في المباراة الأولي، ثم فاز بنفس النتيجة علي مونتيري المكسيكي في لقاء ربع النهائي، ثم حقق فوزًا ثمينًا علي أتليتكو مينيرو البرازيلي 3-1 في نصف نهائي البطولة، قبل أن يخسر أمام بايرن ميونيخ الألماني في النهائي 2-0 واكتفي بـ"وصافة" البطولة، وخسر الأهلي في الدور ربع النهائي أمام جوانزوا إيفرجراند الصيني 2-0، قبل أن يتلقي هزيمة ثقيلة بنتيجة 4-1 أمام مونتيري المكسيكي في لقاء تحديد المركز الخامس.

المشاركة السادسة..المركز الثالث

شارك النادي الأهلي في نسخة كأس العالم للأندية الأخيرة، والتي أقيمت في الدوحة، بعد تغلبه في نهائي القرن على غريمه التقليدي نادي الزمالك بهدفين لهدف، ليحصد اللقب التاسع في دوري أبطال أفريقيا، وخلال مشاركته في مونديال الأندية نجح الفريق الأحمر في التغلب خلال المباراة الأولى على الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات، ثم خسر من بايرن ميونخ في نصف النهائي بهدفين نظيفين، قبل أن يتعادل في مباراة تحديد المركز الثالث سلبياً أمام بالميراس البرازيلي ليفوز بعدها الأحمر بركلات الجزاء الترجيحية بعد تألق محمد الشناوي حارس المرمى، ويحصد الأهلي المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخه.