شكرا لقرائتكم خبر عن صدام الكبار يتجدد.. الأهلى والزمالك يتصارعان اليوم لتحديد بطل دورى اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر عشاق كرة اليد المواجهة المثيرة بين الكبار الاهلى والزمالك وذلك في العاشرة مساء على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر،في المباراة الفاصلة لتحديد بطل الدورى .

ويخوض الفريقان مواجهة اليوم بعد انتهاء المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي بالتعادل بنتيجة 28-28 ليحتكم الفريقان إلى مباراة فاصلة لحسم اللقب.

استطاع فريقا الأهلى والزمالك أن يكونا ندا قويا لبعضهما في مسابقة هذا الموسم حتى النفس الأخير، خاصة في ظل تعادلها في النقاط.

وسمح مسئولو اتحاد اليد لمجلس إدارة ناديى الأهلى والزمالك بحضور قمة فاصلة تحديد بطل دورى المحترفين، في ظل قرار عدم حضور الجماهير كإجراء أمنى وصحى كإجراء احترازى للحماية من جائحة فيروس كورونا.

كما تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر نهائيات بطولة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2020/2021 يومى 23 و24 أبريل الجارى.

ويقام الدور قبل النهائى يوم 23 من نفس الشهر الحالى بين الأهلى مع الزهور والزمالك مع هليوبوليس، على أن يقام في اليوم التالى مباراتى تحديد البطل وتحديد صاحب البرونزية.ويعقد طارق محروس؛ المدير الفني لـ«رجال يد الأهلي»، محاضرة ختامية للاعبين قبل انطلاق المباراة؛ لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء؛ بهدف تقديم عرض قوي، وتحقيق الفوز والتتويج بلقب البطولة.فيما يرفع الزمالك شعار التحدى لرغبتة في حسم اللقاء والتتويج باللقب .