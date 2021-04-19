شكرا لقرائتكم خبر عن يد الأهلى أمام الزمالك فى تحدى فاصلة تحديد بطل دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فى التاسعة مساء اليوم الاثنين، فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى إطار لقاء القمة الفاصلة لتحديد بطل دورى المحترفين للموسم المحلى الجديد 2020 / 2021 على صالة حسن مصطفى بمدينة الساس من أكتوبر .

يأتى إقامة مباراة فاصلة فى ظل تعادل كلا الفريقين بنتيجة 28 / 28 فى الختام الذى أقيم على نفس الصالة أمس الجمعة، ليتأجل حسم اللقب إلى الفاصلة.

استطاع فريقا الأهلى والزمالك أن يكونا ندا قويا لبعضهما فى مسابقة هذا الموسم حتى النفس الأخير، خاصة فى ظل تعادلها فى النقاط.

وسمح مسئولو اتحاد اليد لمجلس إدارة ناديى الأهلى والزمالك بحضور قمة فاصلة تحديد بطل دورى المحترفين، فى ظل قرار عدم حضور الجماهير كإجراء أمنى وصحى كإجراء احترازى للحماية من جائحة فيروس كورونا