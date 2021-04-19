شكرا لقرائتكم خبر عن يد الأهلى أمام الزمالك فى تحدى فاصلة تحديد بطل دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواجه فى التاسعة مساء اليوم الاثنين، فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى إطار لقاء القمة الفاصلة لتحديد بطل دورى المحترفين للموسم المحلى الجديد 2020 / 2021 على صالة حسن مصطفى بمدينة الساس من أكتوبر .
يأتى إقامة مباراة فاصلة فى ظل تعادل كلا الفريقين بنتيجة 28 / 28 فى الختام الذى أقيم على نفس الصالة أمس الجمعة، ليتأجل حسم اللقب إلى الفاصلة.
استطاع فريقا الأهلى والزمالك أن يكونا ندا قويا لبعضهما فى مسابقة هذا الموسم حتى النفس الأخير، خاصة فى ظل تعادلها فى النقاط.
كما تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر نهائيات بطولة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2020/2021 يومى 23 و24 أبريل الجارى.
ويقام الدور قبل النهائى يوم 23 من نفس الشهر الحالى بين الأهلى مع الزهور والزمالك مع هليوبوليس، على أن يقام فى اليوم التالى مباراتى تحديد البطل وتحديد صاحب البرونزية.