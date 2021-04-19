شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق باب الخليج أمام محمود حمدى الونش بتعديل عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت عروض الاحتراف الخارجية لتغازل محمود حمدى الونش مدافع الزمالك من جديد بعد تألقه الملفت مؤخرا، خاصة على الصعيد الأفريقي، حيث كان أحد أفضل لاعبي الأبيض في النسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا قبل وداع البطولة من دور المجموعات.

ويسعى مسئولو الزمالك لسرعة تعديل عقد الونش وتمديده ليصبح ضمن لاعبي الفئة الأولي، وغلق ملف رحيله بشكل نهائي في الوقت الحالي، نظرا لحاجة الفريق لجهوده واستمراره أملا في حصد الألقاب داخليا وخارجيا.

فى سياق آخر، اقترب محمد عواد، حارس مرمي الزمالك، من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، فى ظل عدم مشاركته بشكل أساسي فى المباريات، نظرا لوجود تخمة في مركز حراسة المرمي بالفريق، لوجود ثلاثة لاعبين دوليين هم محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد، وبالتالي فرص مشاركة الأخير بالمباريات تكاد تكون معدومة، وهو ما كشفت عنه الفترة الماضية وخروجه من الحسابات تماما.

عواد بمجرد خروجه من حسابات الزمالك الفنية أصبح مطمعا لأكثر من ناد، في ظل امتلاكه إمكانيات فنية كبيرة، حيث يعد أحد أفضل الحراس المصريين بالوقت الحالي، لكن الوضع الحالي بالزمالك يصعب من مهمته واستمراره لذا أصبح رحيله قريب للبحث عن فرصة جديدة وتجربة كروية تعيديه للمستطيل الأخضر.

عواد تلقي مفاوضات رسمية من عدة أندية لكن تحفظ على بعضها ورحب بالبعض الآخر، وكانت البداية بتحفظه بالعودة لصفوف الإسماعيلي مرة أخرى، ونفس الأمر بالنسبة لنادي بيراميدز، حيث لا يفضل حارس الزمالك الانتقال لصفوفه، نظرا لمعاناته من نفس أزمة الزمالك لوجود أكثر من حارس مميز حيث يضم بالوقت الحالي شريف إكرامي وأحمد الشناوي والمهدي سليمان.

ويرحب محمد عواد بالانتقال لصفوف سيراميكا الذى طلب ضمه في الميركاتو المقبل، خاصة بعد الحديث مع بعض زملائه المتواجدين هناك، والذين أكدوا لحارس الزمالك، أن الأوضاع على ما يرام داخل النادي وسيشعر بالراحة النفسية فور انتقاله لصفوفه.