شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر تسويق حميد أحداد نهاية الموسم.. والمغربي يخطط للرحيل المجاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مسئولو نادي الزمالك في الوقت الحالي تسويق المغربي حميد أحداد في فترة الانتقالات المقبلة لعدم تقديمه مستويات متميزة مع الفريق، بجانب سعي النادي في الوقت الحالي التعاقد مع لاعب أجنبي جديد في مركز الجناح الهجومي.

وأكد مسئولو الزمالك لوكيل أعمال أحداد الترحيب برحيله حال تلقي عرض مناسب للاعب، لكن كشف مصدر مقرب من أحداد أنه يرفض الرحيل بهذه الطريقة ويتمسك بالرحيل المجاني حال طلب منه ذلك مع حصوله على كافة مستحقاته لدي النادي كاملة دون التنازل عن أي جزء منها.