شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية في الجولة الـ18 بدوري رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الإثنين مواجهات قوية، في إطار الجولة الثامنة عشرة بنهائيات دوري رجال الكرة الطائرة للموسم المحلي 2020/2021 على صعيد 4 مواجهات، فى ظل تأجيل لقاءين.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من: القناة مع هليوبوليس والترسانة مع بتروجت والطيران مع الأهلى وسبورتنج مع سموحة، فيما تم تأجيل لقاءى الاتحاد السكندرى مع الجيش والداخلية مع الجزائر.

وتعد هذه الجولة الثانية على التوالى التى يتأجل فيها لقاء الزمالك، فى ظل مشاركته فى بطولة أفريقيا للأندية بتونس.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 49 نقطة، يليه الزمالك برصيد 44 نقطة، ثم طلائع الجيش برصيد 38 نقطة، ومن بعده الاتحاد السكندرى فى المركز الرابع برصيد 33 نقطة، ثم سموحة فى المركز الخامس برصيد 34 نقطة.