شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب 12 منتخبا لتنظيم مباراة ودية للفراعنة فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة خطابات إلى 12 منتخبا أفريقيا لمواجهته ودياً فى شهر يونيو المقبل فى مصر، بناءً على طلب حسام البدرى المدير الفنى للفراعنة استعدادا لخوض تصفيات كأس العالم 2022.

ويخوض منتخب مصر خلال الفترة المقبلة عدة تحديات، أولها تصفيات كأس العالم 2022، ثم بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون فى يناير 2022، كما يخوض الفراعنة بطولة كأس العرب فى ديسمبر 2021.

ويفتتح المنتخب الوطنى مشواره فى تصفيات كأس العالم فى الفترة من 1 حتى 15 يونيو المقبلين، ويواجه الفراعنة فى الجولة الأولى منتخب أنجولا في القاهرة، والثانية منتخب ليبيا خارج الأرض.

على صعيد متصل، أكد حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر أن شروط بطولة كأس العرب ليس واضحة، مؤكداً أنه سوف يحضر القرعة يوم 25 أبريل الجارى، وقال البدرى، "لا أعلم حتى الآن شروط بطولة كأس العرب حتى أقرر ضم بعض المحترفين من عدمه".

وأضاف البدرى، "تلقيت دعوة لحضور القرعة يوم 25 أبريل وسأتواجد بالفعل ووقتها سوف أدرس إمكانية استدعاء بعض المحترفين من عدمه".

ويشارك فى كأس العرب 22 منتخبا هم: الكويت، قطر، مصر، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، سلطنة عمان، فلسطين، السعودية، الصومال، السودان، سورية، تونس، الإمارات، واليمن.