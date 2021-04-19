شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: لاعبو الزمالك «بيشحتوا كورة وخسارة فيهم الفلوس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شنَ رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق غضبه على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقب الخسارة أمام الأهلي ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدوري المصري، والتي انتهت بخسارة الفريق الأبيض 1 – 2.

وقال عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: «لعيبة الزمالك بتشحت كورة، وخسارة فيهم الفلوس، اللاعبين يساومون النادي من أجل تجديد تعاقدهم بمبالغ طائلة، ويلعبون بمشاعر الجمهور».

واختتم عبدالعال: «لاعبو الزمالك فرطوا في فرصة لا تعوض من أجل اقتناص فوز هام على الأهلي، نظراً للغيابات الكبيرة في صفوف المارد الأحمر وعلى رأسها الحارس محمد الشناوي والنيجيري جونيور أجايي والظهير الأيسر على معلول».