شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض تدريباته عصر الاثنين استعدادًا للإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض الفريق تدريبه في الرابعة عصر اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء الانتاج الحربي المقبل.

ورفض كارتيرون منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم عقب الانتهاء من لقاء الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك للقاء الإنتاج الحربي المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري.