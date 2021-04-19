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الزمالك يخوض تدريباته عصر الاثنين استعدادًا للإنتاج الحربي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض الفريق تدريبه في الرابعة عصر اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء الانتاج الحربي المقبل.

ورفض كارتيرون منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم عقب الانتهاء من لقاء الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك للقاء الإنتاج الحربي المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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