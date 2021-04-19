شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بيراميدز لرحلة زامبيا كاملة العدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تطير ظهر الاثنين إلى زامبيا استعدادا لمواجهة نكانا الزامبي في إطار كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نكانا الزامبي في الثالثة من عصر الأربعاء الملعب باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، التي حل بيراميدز وصيفا في نسختها السابقة.

وضمت القائمة ٢٢ لاعبا هم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي- أحمد الشناوي- عبدالرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- عبدالله بكري- طارق طه- محمد حمدي- أحمد فتحي- أحمد سامي

خط الوسط: عمر جابر- إيريك تراوري- إسلام عيسى- رمضان صبحي- أحمد توفيق- محمد فاروق- إبراهيم حسن- عيد الله السعيد- محمود حمادة- محمود صابر

خط الهجوم: جون أنطوي- دييجو رولان- دودو الجباس

وتغادر بعثة بيراميدز في الثانية ظهر الاثنين على متن طائرة خاصة وفرتها الإدارة لراحة أفراد البعثة على أن تصل مدينة ندولا الزامبية مساء استعدادا لخوض اللقاء.