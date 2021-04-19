شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: البنا أدار القمة باقتدار وكسبت رهاني على التحكيم المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم رضاه التام عن آداء طاقم التحكيم الذي أدار مباراة القمة بين القطبين الزمالك والأهلي بقيادة محمود البنا ومعاونيه.

وأضاف مجاهد في تصريحات تليفزيونية: «راهنت على جدارة التحكيم المصري منذ فترة طويلة، وسعيد بآداء محمود البنا ومعاونيه خلال المباراة، ورغم اعتراض مسئولي الناديين والجماهير على التحكيم المصري، لكن كان لدي ثقة كبيرة في خروج المباراة بالشكل الذي يليق بأكبر فرقين في مصـر والوطن العربي».

واختتم مجاهد: «لا نية لدى اللجنة الثلاثية لإسناد أي مباراة لتحكيم أجنبي، فلدينا العديد من الكفاءات المميزة التي تستطيع إثبات جدارتها».