شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: محمود علاء مصدر سعادة لجمهور الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعجبَ إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق من آداء محمود علاء مدافع نادي الزمالك عقب خسارة الفريق أمام الأهلي ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز بنتيجة 1 – 2.

وأضاف سعيد في تصريحات تليفزيونية: «محمود علاء مصدر سعادة وبهجة لجمهور النادي الأهلي، فبعد الخطأ الكارثي خلال نهائي القرن الإفريقي والذي تسبب في هدف محمد مجدي أفشة وتتويج المارد الأحمر بلقب دوري الأبطال، ظهر اللاعب بمستوى سيء خلال مباراة الأمس، وفشل في فرض رقابته على محمد شريف الذي استطاع تسجيل هدفين خلال المباراة .

واختتم سعيد: «جمهور الأهلي أصبح يشعر بالسعادة حال تواجد محمود علاء في التشكيلة الأساسية للزمالك، وكنت أُفضل الإعتماد على محمد عبدالغني بجوار محمود حمدي الونش في الخط الخلفي للفريق الأبيض».