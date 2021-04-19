شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: «موسيماني وكارتيرون بياكلوا عيش في القطبين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية، آداء الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، وذلك عقب نهاية القمة المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري العام المصري بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وقال عبدالعال في تصريحات تليفزيونة: «كارتيرون وموسيماني بياكلوا عيش ولا يصلحون لقيادة القطبين، فكارتيرون بدأ بتشكيل خاطئ تماماً، حيث كنت أُفضل البدء بسيف الجزيري على حساب مروان حمدي، كما أن عودته إلى قيادة الزمالك من الأساس أمر خاطئ تماماً، بعدما تخلى عن الفريق بشكل لا يليق خلال ولايته الأولى».

واختتم عبدالعال: «موسيماني أدار المباراة بشكل خاطئ وتغييراته تأخرت تماماً، ولم يظهر بصماته مع الأهلي حتى الآن».