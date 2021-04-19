شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: «علي لطفي حارس الأهلي الأساسي الفترة اللي جاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشادَ شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق بمستوى على لطفي حارس مرمى الفريق بعد تألقه خلال مباراة القمة بالأمس والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، وتصديه لركلة جزاء من محمود علاء لاعب الزمالك في الدقيقة 59.

وقال شادي في تصريحات تليفزيونية: «على لطفي تعرض للإنتقادات قبل المباراة، وتخوفت الجماهير من مشاركته نظراً لابتعاده الكبير عن المباريات بسبب الإعتماد بشكل أساسي على محمد الشناوي».

واختتم شادي: «على لطفي قدم مباراة كبيرة، وأنقذ ركلة جزاء، بالإضافة إلى العديد من الفرص المحققة للاعبي الزمالك، وأتوقع الإعتماد عليه في عدة مباريات قادمة».