شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الأهلي والزمالك على مائدة أحمد كشرى فى الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى، على دراسة مباريات فريق الزمالك وعلى رأسها مباراة القمة مع الأهلي للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفارس الأبيض قبل ملاقاته المقرر التاسعة والنصف مساء 22 أبريل الجارى على استاد الأهلي والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعود الإنتاج الحربى لتدريباته فى التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين استعداداً للزمالك عقب خوضه تدريبات الأحد قبل الإفطار لمشاهدة قمة الاهلى والزمالك ليستطيع كشرى مراقبة أداء الفارس الابيض فى الكلاسيكو .

واتفق خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى مع مسئولى طلائع الجيش على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين فى 23 أبريل الجارى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ، عقب مواجهة الزمالك لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها الاول من مايو المقبل على استاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وضع أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى نظام غذائي للاعبين طوال شهر رمضان بالاتفاق مع أخصائي التغذية بالنادى لتلافى العشوائية التي تسيطر على حياة لاعبى الكرة في الشهر الكريم خوفاً من زيادة اوزان اللاعبين .

وكان الإنتاج الحربي تعادل مع نظيره فريق سيراميكا بهدف لكل منهما، في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب استاد السويس الرياضي، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري العام، تقدم للإنتاج أحمد علي في الدقيقة 21، بينما تعادل صالح جمعة لسيراميكا في الدقيقة 57.

وودع الإنتاج الحربى بطولة كأس مصر من دور الـ32 بالخسارة من كوكا كولا بهدف دون رد فى الوقت القاتل من ركلة جزاء.

ويرى أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى أنه ستكون هناك صعوبة فى استكمال بطولة الدوري الممتاز لنهايتها هذا الموسم بسبب الارتباطات الكثيرة للأندية والمنتخبات، وقال كشرى: "ستكون هناك صعوبة فى استكمال الموسم الحالى من الدوري وسط كثرة الارتباطات للأندية والمنتخبات، لو الدورى ده كمل سيوثر على الدوري الجديد ، كنا مشتاقين لعودة الكرة فى فترة كورونا الموسم الماضى ولكنها أثرت بشكل كبير على المواعيد".