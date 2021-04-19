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رضا عبدالعال ينتقد كارتيرون: «الظلم آخرته وحشة»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن محمد ابو جبل حارس مرمى نادي الزمالك لا يستحق الإستبعاد من التشكيلة الأساسية للفريق.

وأضاف عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: «على أي أساس تم استبعاد محمد ابو جبل؟، الحارس كان يسير بشكل جيد، وتم استبعاده بشكل مفاجئ نظراً لخطأ أمام المقاولون العرب».

واختتم عبدالعال: ’’الظلم آخرته وحشة، وكارتيرون ظالم».

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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