شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال ينتقد كارتيرون: «الظلم آخرته وحشة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن محمد ابو جبل حارس مرمى نادي الزمالك لا يستحق الإستبعاد من التشكيلة الأساسية للفريق.

وأضاف عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: «على أي أساس تم استبعاد محمد ابو جبل؟، الحارس كان يسير بشكل جيد، وتم استبعاده بشكل مفاجئ نظراً لخطأ أمام المقاولون العرب».

واختتم عبدالعال: ’’الظلم آخرته وحشة، وكارتيرون ظالم».