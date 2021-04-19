شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك السابق ينتقد بن شرقي وساسي: «فين بن قلبي والرسام دول؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم طارق السيد نجم الزمالك السابق لاعبي ناديه عقب الخسارة أمام الاهلي بهدفين مقابل هدف في بطولة الدوري مساء اليوم الأحد.

وقال طارق السيد في تصريحات تليفزيونية: «كارتيرون بيناقض نفسه في التصريحات، ازاي بيقول اننا كنا الأفضل في الشوط الثاني وبيقول ان اللعيبة كانت معاقين، انا مش فاهم تصريحاته».

وتابع: «لعيبة الزمالك بتتكلم في الفلوس وبس، هاتوا بطولات الأول، انا مش مصدق الجيل ده، المفروض انهم محسوبين عليهم من أفضل أجيال الزمالك، الزمالك نادي بطولات، قارن الجيل بغيره بالبطولات مش بالمهارات الفردية

وأضاف طارق السيد: «عمالين نقول بن قلبي والرسام وفي الآخر مفيش بطولات، مش عاوز القاب على اللعيبة، انا عاوز بطولات، مينفعش منطلعش منصات تتويج باللعيبة دي، الواحد تعب».