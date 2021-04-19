شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه الشرقية وديا اليوم استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فى التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين فريق الإسماعيلى بقيادة ايهاب جلال مباراة ودية مع الشرقية على استاد الإسماعيلية استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى، المقرر لها الأول من مايو المقبل، على استاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض فريق الإسماعيلى معسكرا مغلقا بمحافظة الإسكندرية، ضمن برنامج الإعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدورى المصرى، بناءً على رغبة الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال، لفرض مزيد من الانسجام والتركيز بين عناصر الفريق.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر الإسماعيلى اعتبارا من الأربعاء المقبل وينتهى يوم 25 من نفس الشهر، ويتخلل المعسكر وديتان بجانب اقامة تدريبات مكثفة تحضيرا للقاء الإنتاج الحربى مطلع مايو المقبل.

ويتلقى الدراويش فريق فاركو يوم 24 على أن يواجه فى اليوم الذى يليه “يوم 25” منافسه سموحة ويعقبه العودة للإسماعيلية.

وفضل الجهاز الفنى منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات عقب العودة للمحافظة لمدة 24 ساعة ، وذلك ضمن الاستعداد لاستكمال مشواره المحلى.