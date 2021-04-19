شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يغلق صفحة القمة ويبدأ الاستعداد لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، صفحة مباراة القمة ضد الزمالك أمس، الأحد، فى ظل ارتباط فريقه بالتحضير لمباراة سموحة باعتبار أن تركيزه على تحقيق الانتصارات فى كل مؤجلات الفريق الأحمر للمنافسة على استعادة صدارة الدوري، بعدما ابتعد عن المنافسة بسبب تأجيل عدد من مبارياته بالدورى بسبب مشاركته فى كأس العالم للأندية ودورى أبطال أفريقيا.

ويواصل الأهلى تدريباته على ملعب التتش من خلال خوض تدريبات استشفائية وعلاجية، لحماية اللاعبين من الإرهاق والإجهاد المتوقع أن يصاحب اللاعبين بسبب ضغط المباريات، لاسيما أن الفريق يخوض 8 مباريات خلال شهر أبريل الجاري.

ويستمر ضغط المباريات فى مايو المقبل، بخلاف معاناة الأهلى من عدد كبير من الإصابات مثل محمد هانى وياسر إبراهيم وعلى معلول ومحمود وحيد وحمدى فتحى وجونيور أجايى ومحمد الشناوي، مع وجود الثلاثى الغائب منذ فترة كريم نيدفيد ومحمود متولى ومحمد محمود.