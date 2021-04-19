شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات لا تُنسى في رمضان (7).. سيد عبد الحفيظ يُحيي آمال الأهلي باللقب الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه الأعزاء، سلسلة حلقات عن أهم مباريات الفرق والمنتخبات المصرية في شهر رمضان، سواء كانت تلك المباريات في المنافسة المحلية أو المنافسات القارية، خاصة أن اللقاءات التي أقيمت في هذا الشهر الكريم تحتفظ بذكيرات كبيرة لدى الجماهير المصرية، التي تستمتع بسهراتها أمام الوجبات الكروية الدسمة وتبقى عالقة في أذهانها لسنوات طويلة.
وفي هذه السلسلة نستعرض حلقات من التاريخ الكروي للكرة المصرية في رمضان، وحلقتنا اليوم عن واحدة من أهم تلك المباريات وهي:
قذيفة سيد عبد الحفيظ تحيي آمال الأهلي في اللقب الأفريقي
من أقوى المباريات التى أقيمت فى شهر رمضان بين الأهلي والترجى التونسى باستاد رادس، وأفطرت الجماهير المصرية وقتها على المقاهى والكافيهات، نظرا لفارق التوقيت بين البلدين استعدادا للمباراة.
وقد نجح الأهلي وقتها فى التأهل، بعدما خطف التعادل الإيجابى بهدف لمثله من الترجى التونسى فى نسخة دورى أبطال أفريقيا عام 2001 عن طريق تسديدة صاروخية من سيد عبد الحفيظ من خارج منطقة الجزاء، لتعلن عن صعود المارد الأحمر الذى يتأهل ويحقق البطولة بعد الفوز على صن داونز فى النهائى بثلاثية نظيفة فى القاهرة.
يعتبر هذا اللقاء بالنسبة لجمهور الأهلي لقاءً تاريخيًّا، نظرا لأنه كان مفتاح الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا 2001 والذي كان غائبا عن القلعة الحمراء لسنوات طويلة، فمباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبى على استاد القاهرة، فيما جاءت مباراة العودة في تونس لتنتهي بالتعادل الإيجابى بنتيجة (1-1) بهدف سيد عبد الحفيظ، الذى أحرزه بطريقة أكثر من رائعة فى أجواء امتلأت بالإثارة حتى الثوانى الأخيرة، لينجح الأهلي فى الصعود إلى نهائى البطولة، ويُتوَّج باللقب على حساب صن داونز.
وجاء الهدف فى الدقيقة الـ76 من عمر المباراة، بعدما لمح سيد عبد الحفيظ حارس الترجى متقدمًا ليسدد الكرة من فوقه وتسكن الشباك، ويصعد الأهلي إلى نهائى أفريقيا.