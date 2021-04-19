شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يراجع مباراة الجونة وإنبي قبل موقعة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة علاء عبد العال، على دراسة فيديو المباريات السابقة لفريق الجونة وخاصة اللقاء الأخير أمام إنبي، والذي انتهى بفوز الجونة بهدف نظيف، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق الساحلي قبل موقعة الجمعة المقبلة، التي تجمع أسوان والجونة ضمن منافسات دور 16 في كأس مصر.

وكان أسوان قد خاض مباراتين وديتين أمام الانتاج الحربي والبنك الأهلي استعداداً لمواجهة الجونة، خلال معسكر القاهرة الذي دخل فيه الفريق يوم الخميس الماضي.

وصرف مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، مستحقات شهر مارس للجهاز الفني بقيادة علاء عبد العال ولاعبي الفريق، وذلك بعد تأخيرها في وقت سابق بسبب الأزمة المالية التي عصفت بزهرة الجنوب بسبب نقص الموارد، قبل أن يتدخل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لحل الأزمة.

وأكد رئيس أسوان في تصريحات لـ "الخليج 365، أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قام بالتواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه حيث والاتففاق مع شركة استادات حيث تم التوصل إلى منح نادي أسوان تخفيض 30 في المائه من قيمه إيجار الملعب مع تأجيل الدفع لحين الحصول على باقي الدفعات المتأخرة من الشركة الراعية.

وأضاف اللواء أحمد سليمان: المحافظ تواصل أيضًا مع شركة الكهرباء من أجل مستحقات تأجير عدد2محول كهرباء احتياطي لإضاءة الملعب والمستشفى الجامعي لإجراء مسحة كورونا للاعبين، وأصحاب فندق إقامة اللاعبين بأسوان والقاهرة لتأجيل مطالبة نادي أسوان بأي مستحقات مالية، وتمت الاستجابة لطلباته.

واختتم رئيس أسوان: اللواء أشرف عطية لا يبخل عن دعم النادي في أي وقت سواء ماديا أو معنوياً ويذلل كل العقبات في سبيل استمرار مسيرة الفريق في مشوار الدوري الممتاز مما كان له أكبر الأثر في رفع الروح المعنوية للاعبين وتحقيق الفوز الكبير.