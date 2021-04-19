شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك فى نهائى بطولة الجمهورية لشباب السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سلة الأهلى مع نظيره الزمالك فى نهائى بطولة الجمهورية تحت 20 سنة، فى التاسعة والنصف مساء اليوم، لحسم بطل هذه النسخة من البطولة فى اللقاء الذى يقام بصالة الشرقية للدخان.

وكان الفريقان قد تأهلا إلى نهائى البطولة بعدما تغلبا فى كل المواجهات التى أقيمت فى الأدوار السابقة من البطولة، وتعادلا فى النقاط، لتقام مباراة فاصلة بينهما .

وقرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة إقامة اللقاء بدون حضور جماهيرى، مع الاكتفاء بمجالس إدارات الناديين، بكشف معتمد من النادى والأجهزة الفنية والحكام واللاعبين و المدربين.

وأرسل اتحاد كرة السلة خطابا إلى الناديين لإخطارهم بالقرار تجنبا لأى أعمال شغب أو خروج عن النص، مثلما حدث فى المباراة السابقة بين الناديين، أو التى شهدتها مباراة فرق الرجال الأخيرة.