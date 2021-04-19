شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة زملكاوية.. أيمن منصور يخطف كأس السوبر الأفريقى من الأهلى بجوهانسبرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك نادى الزمالك مكانة رياضية وكروية كبيرة سواء داخل مصر أو على صعيد دول أفريقيا أو فى مختلف الدول العربية، حيث يعتبر الزمالك هو أحد قطبى الكرة المصرية بالتاريخ والبطولات والإنجازات وما قدمه للكرة المصرية والعربية من نجوم ساهموا فى رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وحصل الزمالك على مدار تاريخه على العديد من البطولات سواء الدورى أو الكأس أو دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية وغيرها من البطولات بمسماها الجديد والقديم، حيث حقق نادي الزمالك عبر تاريخه الطويل منذ تأسيسه عام 1911 وحتى الآن 97 بطولة على مدار 110 سنوات.

ويرصد ”الخليج 365” في السطور التالية حكاية بطولة زملكاوية، ففى 16 يناير 1994 توج الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقى على حساب الأهلى بهدف أحرزه أيمن منصور، فى المباراة التى أٌقيمت بجنوب أفريقيا، وتحديداً فى جوهانسبرج، وسارت المباراة بتعادل سلبى حتى الدقيقة 86، عندما كانت كرة تباطأ فيها مدافعو الأهلى وتركوا أيمن منصور يتسلمها على حدود منطقة الجزاء.

أيمن منصور صوب صاروخاً على يسار أحمد شوبير حارس الأهلى آنذاك، الذى لم يستطع التصدى لها، وفاز الزمالك بالسوبر الأفريقى الأول فى تاريخه، وكان بطولة خاصة لأنها جاءت على حساب الأهلى وفى وقت قاتل، فاستحقت أن تكتب فى التاريخ.

تشكيلة الزمالك فى المباراة ضمت كلا من: حسين السيد فى حراسة المرمى وامامه حسين عبداللطيف (عصام مرعى) وهشام يكن وطلعت منصور وأشرف يوسف.

وفى خط الوسط إسماعيل يوسف وعفت نصار وسامى الشيشينى وخالد الغندور، بينما قاد خط الهجوم الثنائى إيمانويل وأيمن منصور وكان الفريق يضم معه نادر السيد ومعتمد جمال ومحمد صبرى .

وبهذا الفوز أصبح الزمالك أول نادٍ مصرى يتوج ببطولة كأس السوبر الأفريقية فى إنجاز تاريخى ساهم فيه الراحل محمود الجوهرى نجم الأهلى الأسبق الذى كان مديراً فنياً للقلعة البيضاء فى ذلك التوقيت، وكان الجهاز الفنى للزمالك مكونا من الراحل محمود الجوهرى ومعه: محمود سعد مدربا عاما وعبدالرحيم محمد مدربا مساعد وأحمد سليمان مدرباً لحراس مرمى، وقاد المباراة تحكيميا: الجنوب إفريقى باتروس ماتابيلا .

وتسلم هشام يكن كابتن الزمالك كأس السوبر ليعود بها إلى القاهرة واحتفل لاعبو وجماهير الزمالك بالفوز الكبير فى فندق الإقامة بجوهانسبرج، وعندما نزل فريق الزمالك مطار القاهرة وجد الجماهير المصرية فى انتظاره بالطبل والدفوف ما شجع الجوهرى ليقول لمحمود سعد المدرب العام، "سأفعل اليوم مثل جمال عبد الناصر، سأركب سيارة مكشوفة من المطار وأطوف بها كل شوارع القاهرة".

وعلى المستوى المحلى، فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

فاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين.

وعلى المستوى الأفريقى تمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.