رمضان والسعيد على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة نكانا الزامبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن المدير الفني لفريق بيراميدز ودولفو أروابارينا، قائمة الفريق المسافرة لمواجهة فريق نكانا الزامبي ضمن مواجهات دور المجموعات من كأس الكونفيدرالية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نكانا رد ديفلز الزامبي، يوم الأربعاء المقبل، بالجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واختار مدرب بيراميدز قائمة مكونة من:

" شريف إكرامي، أحمد الشناوي، عبدالرحمن أيمن، محمد حمدي، طارق طه، أحمد أيمن، أحمد سامي، عبدالله بكري، أحمد فتحي، عمر جابر، محمود حمادة، إسلام عيسى، محمد فاروق، ايريك تراوري، محمود صابر، ابراهيم حسن، رمضان صبحي، عبدالله السعيد، جون أنتوي، دييجو رولان، دودو الجباس".

ولم يعرف بيراميدز الفوز في آخر مباراتين بالكونفدرالية، حيث خسر ذهابًا وإيابًا أمام الرجاء المغربي.

ويأمل فريق بيراميدز في تحقيق الفوز أمام ناكانا الزامبي بملعبه، لتأكيد تأهله للدور ربع النهائي للكونفدرالية، حيث يحتل الفريق المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 6نقاط خلف الرجاء المغربي صاحب الصدارة برصيد 12 نقطة.