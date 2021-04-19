الامارات | فحص «كورونا» للمشاركين في سباق الدراجات الهوائية بدورة ند الشبا «مجاناً»

شكرا لقرائتكم خبر عن فحص «كورونا» للمشاركين في سباق الدراجات الهوائية بدورة ند الشبا «مجاناً» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، إجراء فحوص «كورونا» مجاناً، بداية من اليوم ولمدة يومين، للمشاركين في سباق الدراجات الهوائية، وتجرى الفحوص في الصالة الرياضية بنادي الوصل، ويشرف عليها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع وزارة الصحة، بهدف التأكد من سلامة المشاركين في السباقات، وضمان أهليتهم لخوض هذه المنافسات التي تتطلب مجهوداً كبيراً وحماية جميع المشاركين.

ويقام سباق الدراجات الهوائية لمسافة 75 كيلومتراً على مدار ثلاثة أيام، 22 و23 و24 أبريل، فيما يقام سباق الجري على مدار يومين، إذ ينطلق سباق 10 كيلومترات يوم 28 أبريل، فيما يقام سباق خمسة كيلومترات يوم 29 أبريل، على ألا يقل عمر المشارك في جميع الفئات عن 18 عاماً. وتشهد الدورة الليلة أربع مباريات ضمن الدور ربع النهائي للفئة البرونزية من منافسات بطولة البادل تنس لدورة ند الشبا الرياضية.

وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة: «أقيمت، أول من أمس، أربع مباريات في مسابقة البادل تنس، إذ فاز الثنائي المكون من سعيد المري وكلاوديو بوباديلا على خافيير مولينا وأوسكار ليفا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-3، في مباراة جاءت قوية وأظهر خلالها المري وبوباديلا مستويات عالية واستعداداتهما الجيدة للبطولة، ولحساب الفئة نفسها فاز الثنائي المكون من كريستيان دونيت وأندريه ديلمار، على الثنائي المكون من روك باليستر ودانيال دوران، بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-3». وضمن منافسات الفئة البرونزية رجال، نجح عمر محمد وراشد أهلي في حجز بطاقة العبور إلى الدور الثاني على حساب محمد الشيخ وعمر قرقاش، وفي المباراة الثانية فاز الثنائي المكون من خوردي بيربينا وأيغناسيو باروزو، على الشقيقين خلفان وخالد جمعة بلهول، بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-3.

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