الامارات | اتحاد السلة يطلق بطولة «الإمارات برو» الإلكترونية

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يطلق بطولة «الإمارات برو» الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الأمين العام لاتحاد كرة السلة، سالم المطوّع، عن إطلاق النسخة الأولى من بطولة «الإمارات برو» الإلكترونية، الأسبوع المقبل، المقامة بنظام بطولات «إن بي أيه» الإلكترونية العالمية، الهادفة إلى استقطاب المواهب من كل المراحل السنية على مستوى الدولة، ومساعدتهم في الحصول على نقاط تصنيفية، وتمثيل منتخب الدولة في نهائيات كأس العالم المقبلة.

وقال المطوّع لـ «الإمارات اليوم»: «إن النسخة الأولى لبطولة (الإمارات برو) الإلكترونية، التي تنطلق الأسبوع المقبل، تهدف بشكل رئيس إلى منح المواهب، سواء لاعبي الأندية، أو المقيمين على أرض الدولة، ومن مختلف المراحل السنية، حصد نقاط تصنيفية، وتسجيل الحد الأدنى من المشاركة البالغ 20 مباراة، قبل الانتقال بهم إلى البطولة الرئيسة المقامة بنظام بطولات (إن بي أيه) الإلكترونية، التي تقدم للاعبين تصنيفاً عالمياً يؤهلهم لاحقاً لتمثيل منتخبات بلادهم عند المشاركة في نهائيات كأس العالم، التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة».

وأوضح: «اشتراطات عدة تعيق مشاركة اللاعبين بشكل مباشر في بطولات كأس العالم الإلكترونية، وعدم القدرة على تمثيل منتخباتهم الوطنية، أولها الحصول على نقاط تصنيفية في بطولات محلية، بجانب خوض حد أدنى من المباريات قبل الانتقال إلى المستويات العالمية».

وختم: «انتهى الاتحاد من شراء كل التجهيزات الإلكترونية، التي تؤهل اللاعبين لخوض المنافسات».

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