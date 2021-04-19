الامارات | الفارس الجنيبي بطل أولى منافسات القفز الرمضانية

شكرا لقرائتكم خبر عن الفارس الجنيبي بطل أولى منافسات القفز الرمضانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز الفارس الناشئ علي الجنيبي، بالفرس «كارماه»، جائزة المركز الأول في المنافسة المفتوحة على حواجز بلغ ارتفاعها 135 سم، في أولى منافسات القفز الرمضانية التي شهدها منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، الجمعة الماضي، بإشراف اتحاد الفروسية، وبرعاية لونجين، وبدعم ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وجاءت جميعها بمواصفات الجولة الواحدة، وشارك فيها أكثر من 130 فارساً وفارسة.

وقال بيان صحافي: شهدت أولى منافسات قفز الحواجز الرمضانية مشاركة 37 فارساً وفارسة، وحاز جائزة المركز الأول، الفارس الناشئ علي الجنيبي، بالفرس «كارماه دو ليزامي» من منتجع الفرسان الرياضي، ملك الشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان، بزمن بلغ 56.58 ثانية، فيما حل ثانياً الفارس مفتاح الظاهري، وسجل 56.77 ثانية بالجواد «باتون دي موريون» من خيول فرسان شرطة أبوظبي، وسجل الفارس سلطان المرزوقي بالجواد «إكسبلوسيف» من خيول فرسان شرطة أبوظبي زمناً قدره 58.07 ثانية، وحصل على المركز الثالث.

وأقيمت المنافسة الثانية بمواصفات الجولة الواحدة، وأحرز المركز الأول الفارس علي الجهوري بالجواد «سناب جاك» من اسطبلات الجهوري.

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