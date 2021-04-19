الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد

ينوي لاعب أجنبي رفض العقد المغري الذي تلقاه من أحد الأندية الجماهيرية، لاعتقاده أنه لن يتمكن من الظهور بشكل مميز وسط نخبة من الأجانب المميزين في الفريق.

مقابلة

رفض مقيم أجنبي يلعب لنادٍ محترف، إجراء أي مقابلة إعلامية في الوقت الحاضر، بداعي أنها ترسل رسالة إلى إدارة ناديه كأنه يسوّق لنفسه، بينما لا يحتاج إلى ذلك لمستواه المميز، ووعد بإجراء المقابلة بعد أن يتم تجديد عقده بشروط أفضل.

توقّع

توقّع لاعب مهم من أحد الناديين المتأهلين للعب في دوري الخليج العربي، عدم تجديد عقده للموسم المقبل مع فريقه الحالي، رغم تأثيره الفاعل في الصعود، وعند الاستفسار عن ذلك قال إنه يتوقع ذلك ويراه أكيداً.

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