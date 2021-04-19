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الامارات | الكشف عن معرض رياضة الإمارات في مؤتمر صحافي

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منصور السندي ■ دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن معرض الإمارات في مؤتمر صحافي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد شركة «بي بي للخدمات »، تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة، مؤتمراً صحافياً، عند الـ10 من مساء اليوم بفندق موفمبيك الممز في دبي، للإعلان عن إقامة معرض رياضة الإمارات في 50 عاماً، تحضيراً لليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.

ووجهت الهيئة العامة إلى الدعوة لوسائل الإعلام المختلفة لحضور هذا المؤتمر، الذي سيكشف تفاصيل معرض رياضة الإمارات.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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