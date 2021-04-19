الامارات | الكشف عن معرض رياضة الإمارات في مؤتمر صحافي

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن معرض رياضة الإمارات في مؤتمر صحافي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد شركة «بي بي للخدمات الرياضية»، تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة، مؤتمراً صحافياً، عند الـ10 من مساء اليوم بفندق موفمبيك الممز في دبي، للإعلان عن إقامة معرض رياضة الإمارات في 50 عاماً، تحضيراً لليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.

ووجهت الهيئة العامة إلى الرياضة الدعوة لوسائل الإعلام المختلفة لحضور هذا المؤتمر، الذي سيكشف تفاصيل معرض رياضة الإمارات.

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