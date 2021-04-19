شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد التدريبات استعدادا لمباراة سموحة في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يواصل تدريباته في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة سموحة المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقدم الأهلي مباراة قوية وحقق فوزًا ثمينًا على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة مساء أمس الأحد، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد موسيماني، المدير الفني للأهلي، أن الفريق حقق هدفه من المباراة وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث، والتقدم خطوة مهمة في مشوار الحفاظ على لقب بطولة الدوري، مشيرًا إلى أن الفريق نجح في فرض أسلوبه على المنافس، رغم الغيابات العديدة التي عانى منها.