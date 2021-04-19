شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة نارية من هشام يكن للاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه هشام يكن، نجم نادي الزمالك الأسبق، رسالة نارية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

ويأتي ذلك بعد خسارة الفريق الأبيض أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال هشام يكن للاعبي الزمالك في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «اللي مش عاوز يستمر مع نادي الزمالك، يعتزل أو يطلب الرحيل، ولن تقف الإدارة في طريقه».

وأضاف: «الجمهور لن يقبل ظهورالفريق بهذا المستوى المتواضع في المباريات المقبلة»، مشيرًا: «الزمالك دائمًا بيخسر البطولات بسبب استهتاره بالمنافسين».