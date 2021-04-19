شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك .. موسيماني يختار علي لطفي رجل مبارة القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد سعادته بالفوز على الزمالك ٢-١ في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة اليوم.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك إن علي لطفي حارس مرمى الأهلي هو رجل المباراة من وجهة نظره، مؤكدًا أن الجهاز الفني لم يشكُ من الغيابات، ومسألة الإصابات تبقى أمرًا واقعًا، نتعامل معه، وجاهزون دائمًا لمواجهة هذه الظروف الصعبة، وأثق بشدة في جميع لاعبي فريقي.

وأضاف أن الأهلي نجح في التعامل مع ظروف الغيابات التي تعرض لها قبل مباراة اليوم، بدليل أنه دفع بوليد سليمان في الجبهة اليسرى وأكرم توفيق في الجبهة اليمنى، من أجل التعامل مع أزمة الغيابات.

وقال موسيماني إن الأهلي افتقد اليوم العديد من العناصر المهمة مثل علي معلول ومحمد هاني وحمدي فتحي ومحمود وحيد وغيرهم، ولكن وفقًا للمعطيات التي كنا نمتلكها نجحنا في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في مشوار الدفاع عن اللقب.

وأشار إلى أنه سعيد بالمستوى الذي يقدمه محمد شريف لاعب الفريق سواء مع الأهلي أو منتخب مصر، مشددًا على أنه يستهدف دائمًا قيادة الفريق لتحقيق الانتصارات على كل المستويات.

واختتم موسيماني تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي يعاني من تلاحم المباريات وغياب الراحة السلبية بين المواسم، وكلها أمور تقود إلى الإصابات، وهو ما يؤثر على مستقبل المنتخب الوطني في ظل تلاحم المباريات، مشيرًا إلى أنه ليس منطقيا أن يخوض اللاعبون ٤ مواسم متواصلة دون الحصول على راحة.