شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول وليدز يونايتد .. موعد المباراة ومشاهدة اللقاء مباشر والقنوات الناقلة وتشكيل الريدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ليفربول الإنجليزي يخوض مباراة هامة ومرتقبة أمام ليدز يونايتد الاثنين 19-4-2021 ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2020 – 2021 على أرض ملعب ايلاند رود معقل فريق ليدز.

تنطلق المباراة بين الفريقن الإنجليزيين ليفربول وليدز عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والذي يقام على أرض ملعب ايلاند رود ضمن منافسات الدوري الإنجليزي والذي يحاول من الريدز خلال المباريات المتبقية من عمر المسابقة الإنجليزية للدخول إلى المربع الذهبي.

تمتلك شبكة بين سبورتس القطرية البث الحصري لمسابقة الدوري الإنجليزي ومن المقرر أن يتم إذاعة اللقاء بين ليفربول وليدز على قناتين ، على أن يعلق على هذا اللقاء رؤوف خليف.

حارس المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، ناثانيال ويليس، أوزان محمد كاباك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: تياغو ألكانتارا، فابينيو تافاريز، جيمس ميلنر.

خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، دييغو جوتا.