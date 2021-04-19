شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبًا فى قائمة بيراميدز استعدادًا لمواجهة نكانا فى زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفنى لفريق نادى بيراميدز، قائمته التى تطير ظهر الاثنين إلى زامبيا، استعدادا لمواجهة نكانا الزامبى فى إطار كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نكانا الزامبى فى الثالثة من عصر الأربعاء الملعب باستاد ليفى موانواسا بمدينة ندولا فى زامبيا، فى إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، التى حل بيراميدز وصيفا فى نسختها السابقة.

وضمت القائمة 22 لاعبا هم:

حراسة المرمى: شريف إكرامى - أحمد الشناوى - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكرى - طارق طه - محمد حمدى - أحمد فتحى - أحمد سامى

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراورى - إسلام عيسى - رمضان صبحى - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عيد الله السعيد - محمود حمادة - محمود صابر

خط الهجوم: جون أنطوى - دييجو رولان - دودو الجباس

وتغادر بعثة بيراميدز فى الثانية ظهر الاثنين على متن طائرة خاصة وفرتها الإدارة لراحة أفراد البعثة على أن تصل مدينة ندولا الزامبية مساء استعدادا لخوض اللقاء.