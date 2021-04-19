شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة أهلاوية.. رباعية حسين حجازى تعلن التتويج بأول بطولة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار التاريخ نجح النادى الأهلي فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 139 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907

وفى "28 مارس" عام "1924" توج الأهلى بلقب كأس مصر "كأس التفوق آنذاك" لأول مرة فى تاريخه بعد فوزه على السكة الحديد فى نهائى النسخة الثالثة للبطولة، فى المباراة المعادة بعدما تعادل الفريقان سلبيا فى المباراة الأولى التى أقيمت قبلها بأسبوعين، لم يكتف الأهلى بهدف واحد بل سجل أربعة أهداف فى فريق السكة الحديد القوى بقيادة أبو الكرة المصرية حسين حجازى.

سجل أهداف الأهلى محمود مختار التتش "هدفين"، وأحمد مختار، وخليل حسنى بينما سجل هدف السكة الوحيد حسين حجازى، لم تكتمل المباراة، بسبب أن جمهور السكة قد دخل الملعب قبل نهاية المباراة بعشر دقائق اعتراضا على هزيمة فريق حجازى.

مثل الأهلى : أحمد عسكر، أحمد سالم، محمد السيد، أحمد سليمان هيدنبراج، محمد على رسمى، رياض شوقى، جميل الزبير، أحمد مختار، محمود مختار التتش، خليل حسنى، عبداللطيف الحسينى .

مثل السكة: محمود مرعى، محمد شميس، فؤاد الجميل، عبدالسلام حمدى، على الحسنى، رزق الله حنين، جميل عثمان، السيد أباظة، حسين حجازى، على رياض، موسى سرى

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الإفريقى تسع مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الإفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993. وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الإفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق آنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معا موسم 2019 -2020، حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.