شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبدالحميد لـ تليفزيون الخليج 365: الفريق الأحمر رسخوا قاعدة الأهلي بمن حضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير عبد الحميد، حارس مرمى فريق الأهلي الأسبق، أن الفريق الأحمر رسخ في القمة 121 قاعدة "الأهلي بمن حضر"، وتحقيق الفوز في أي مواجهات بأي لاعبين جاهزين، مهما كانت الغيابات من نجوم وهي وقائع تاريخية.

وقال حارس مرمى فريق الأهلي سابقا في تصريحات للاستوديو التحليلى لـ"تليفزيون الخليج 365" الذى قدمه عمر الأيوبي ومحمد مراد: الأهلي دخل مباراة القمة 121، ويفتقد عددا كبيرا من اللاعبين الأساسيين، على رأسهم محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد هاني وياسر إبراهيم، ولكن الجهاز الفني بقيادة موسيمانى استطاع توظيف اللاعبين الموجودين بشكل ناجح، فلم تشعر بأى غيابات في التشكيلة الحمراء.

وحقق فريق الأهلي فوزا مهما على الزمالك بهدفين لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، باستاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل ثنائي الأهلي محمد شريف في الدقيقتين 21 و34 ، فيما سجل شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31.

وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة، فيما توقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة من 15 مباراة.