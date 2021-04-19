شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: لاعبو الزمالك استهتروا بالأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى هشام يكن، نجم الزمالك الأسبق، أن استهتار لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سبب خسارة الفريق أمام الأهلي في مباراة القمة 121.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال هشام يكن، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «لاعبو الزمالك استهتروا بالنادي الأهلي، سبب الغيابات التي ضربت الفريق قبل المباراة»، مضيفًأ :«لاعبو الزمالك لم يلعبوا بحماس والروح، وهو ما أثر على أدائهم داخل الملعب».

وأضاف: «جميع الكرات المشتركة كانت لصالح النادي الأهلي تحديدًا في الشوط الأول، وهذا لأنهم يلعبون بدون أي روح قتالية».

وتابع: «يجب على اللاعبين أن يغلقوا صفحة الخسارة من الأهلي سريعًا والتركيز على المباريات المقبلة».