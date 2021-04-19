شكرا لقرائتكم خبر عن زكي عبدالفتاح: جنش يتحمل مسؤولية هزيمة الزمالك أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال زكي عبدالفتاح، مدرب حراس منتخب مصر الأسبق، إن محمود جنش يتحمل هزيمة الزمالك أمام الأهلي بالقمة 121.

وأضاف زكي عبدالفتاح، في تصريحات تليفزيونية: «هدف الأهلي الأول جاء من زاوية ضيقة أما الهدف الثاني فكانت عبارة عن تسديدة في منتصف المرمى».

وأكمل: «جنش ظهر بمستوى سيء للغاية، فيما قدم على لطفي مباراة كبيرة، بالنسبة لي ظهر بشخصيتين الأولى قبل ركلة الجزاء والثانية في تصديه لرأسية محمود علاء، هو حارس مميز وإمكاناته رائعة».