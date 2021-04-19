شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: الزمالك لم يحضر والجمامير تعبت.. متي سنفوز على الأهلي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق السيد، إن باتريس كارتيرون يناقض نفسه في التصريحات التي أدلى بها عقب قمة الأهلي والزمالك.

وأضاف طارق السيد، في تصريحات تليفزيونية: «لاعبو الزمالك لا يستحقون الدفاع عن ألوان الفريق الأبيض، تيشيرت الزمالك كبيرا جدا على عدد كبير من اللاعبين بالنادي».

وأضاف: «متى سنفوز على الأهلي، لقد خاض المباراة بغيابات كثيرة ولكنه استطاع الفوز، الزمالك لم يحضر اللقاء وجماهير القلعة البيضاء تعبت».

وأكد: «البعض تحدث عن غيابات الأهلي قبل المباراة، ولكن الزمالك لم يظهر بالشكل المطلوب، الجماهير تطلق ألقابا على اللاعبين لكن في النهاية لا يوجد تتويج بأي بطولة».

وأردف: «على لاعبي الزمالك، الجلوس في منازلهم إذا كانوا غير قادرين على الفوز بالبطولات، والله يكون في عون أسامة نبيه، ماذا يريد هذا الجيل الذي يعد من أفضل أجيال الزمالك».

واختتم «كنت مرعوب من قبل المباراة بسبب الكلام أن الأهلي ناقص والزمالك كامل، مباريات القمة بتتلعب في الملعب، اللعيبة كانت مطمنة أن في غيابات في الأهلي، حل الزمالك إقامة انتخابات، بالشكل ده مش هناخد بطولات».