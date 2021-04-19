شكرا لقرائتكم خبر عن منع محمد صلاح والنني من المشاركة مع منتخب مصر في أي بطولة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» منع أي لاعب يشارك في بطولة دوري السوبر الأوروبي، من المشاركة في أي بطولة تابعة للاتحاد، أو الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويشارك ناديا ليفربول وأرسنال الانجليزيان في بطولة السوبر الأوروبي، وهو ما يعني حرمان محمد صلاح ومحمد النني من خوض مباريات مع المنتخب المصري.

ونشر الاتحاد الأوروبي بيانًا جاء فيه: «كل نادي أو لاعب سيشارك في بطولة دوري السوبر الأوروبي يمكن حرمانه من المشاركة في أي بطولة تابعة لليويفا أو الفيفا سواء على الصعيد الأوروبي أو الدولي».

ونشرت اللجنة المنظمة للبطولة بيانًا رسميً جاء فيه ما يلي: «أعلن 12 نادٍ من كبار الأندية الأوروبية توصلهم لاتفاق لتشكيل مسابقة جديدة، وهي الدوري الممتاز وسيحكمها الأندية المؤسسة لها».

وأضاف البيان: «تأمل الأندية المؤسسة أن تدخل في محادثاتٍ مع فيفا ويويفا، لإيجاد أفضل الحلول لهذا البطولة الجديدة وكرة القدم بأكملها، يأتي انشاء هذا الدوري في وقت تسبب فيه الوباء إلى عدم الاستقرار في اقتصاد كرة القدم الأوروبية».

وواصل: «ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد من إسبانيا، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام هوتسبير وارسنال وتشيلسي من إنجلترا، ويوفنتوس وإنتر وميلان من إيطاليا ستشارك في البطولة بصفتهم أعضاء مؤسسين، كما أنه من المقرر أن تشارك 3 أندية أخرى، قبل انطلاق الموسم الذي سيبدأ لاحقًا».

ويعتبر الثنائي محمد صلاح ومحمد النني، من أبرز العناصر الأساسية لمنتخب مصر الأول، قبل خوض تصفيات مونديال 2022.