شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: كارتيرون يتحمل خسارة الزمالك أمام الأهلي في القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال علاء نبيل، نجم المقاولون العرب السابق، إن الفرنسي باتريس كارتيرون يتحمل خسارة الزمالك أمام الأهلي بالقمة 121.

وأضاف علاء نبيل في تصريحات تليفزيونية: «محمد الشناوي يحتاج للراحة في المباريات المقبلة، في ظل تراجع مستواه ويجب أن يحصل على لطفي أن يحصل على فرصته بالفترة القادمة».

وأردف: «الشناوي بدأت الشبكة تهتز بأهداف يتحمل جزء فيها، الشناوي عنده مشكلة في الكرات العرضية، لاشك بأنه هو حارس مصر الأول، لكن محتاج يرتاح علشان يرجع لمستواه، مبسوط إن على لطفي رجع علشان ينافس الشناوي».

وتابع: «محمد شريف أصبح نجما للشباك، بهدفيه في شباك جنش، والمباراة كانت جيدة وقوية، وفاز من يستحق في النهاية».