شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: محمود علاء والونش يتحملان مسؤولية الخسارة أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صديق، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء ظهروا بمستوى سيئ في مباراة الأهلي.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الزمالك لم يقدم أفضل مستوى له في مباراة اليوم، وتحديدًا في الشوط الأول، حيث كان معظم اللاعبين بعيدين عن مستواهم الفني».

وأضاف :«محمود علاء ومحمود الونش يتحملان مسؤولية الخسارة من الأهلي، لأن الأهداف جاء من أخطاء دفاعية من العمق»، مضيفًا :«الظهيرين حازم إمام وأحمد فتوح، لم يظهرا أيضًا بالمستوى المنتظر منهما في المباراة، حيث لم يقوما بأدوارهما الهجومية على أكمل وجه».

وكان الأهلي حقق الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، مباراة التي أقيمت مساء الأحد، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.