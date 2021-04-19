شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني بعد حسم القمة: هدف شيكابالا أحزنني.. ولم أشتبك مع ‏كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني الجنوب أفريقي لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، سعادته بحسم القمة والفوز على الزمالك في لقاء الأحد، في القمة رقم 121 للدوري المصري الممتاز.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب القمة: «قدمنا مباراة رائعة على المستوى التكتيكي واستحقينا الفوز».

وأضاف: «تأثرنا بالعديد من الغيابات ونعاني من نقص واضح حاضةً في الخط الخلفي».

وأكمل: «هدف شيكابالا أحزنني، لأنني حذرت لاعبي الاهلي بالضغط على اللاعب ولكنه كرر هدف نهائي دوري أبطال أفريقيا».

ونفى الجنوب أفريقي ما تردد حول اشتباكه مع باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف في لقاء القمة المؤجل من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.