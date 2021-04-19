شكرا لقرائتكم خبر عن دوري السوبر الأوروبي: خيال أصبح حقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف 12 ناديًا أوروبيًا عن فكرة دوري السوبر الأوروبي، بداية من شهر أغسطس القادم، لتدخل كرة القدم الأوروبية في منعطف جديد غير مسبوق، في انفصال متوقع من الأندية الكبرى عن الجهات المشرفة على عالم كرة القدم، وبالتحديد الإتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكانت الأندية ال12 وهي آي سي ميلان، أرسنال، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، برشلونة، إنتر ميلان، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد وتوتنهام قد كشفت من خلال بيان رسمي بأنها ستؤسس مسابقة مستقلة مكونة من 20 فريق، تُلعب في منتصف الأسبوع بداية من أغسطس الماضي، وتحل مكان المسابقات الأوروبية بالنسبة لها، مع استمرار هذه الأندية بالمشاركة في جميع المسابقات المحلية، وفقًا للبيان الصادر منذ دقائق.

أوضح البيان سبب تأسيس هذه المسابقة، وهو الأثار الإقتصادية السيئة الناجمة من تفشي فيروس كورونا.

وشرح البيان نظام المسابقة، والذي سيكون عبارة عن 20 فريقًا، 15 مؤسسين للمسابقة ويشاركون بشكل ثابت، بينما سيكون هناك 5 فرق تتأهل بناءً على ادائها في الموسم.

المباريات ستلعب في منتصف الأسبوع لتتيح للفرق المشاركة الإستمرار في المسابقات المحلية.

البداية ستكون من أغسطس، ستقسم الفرق ال20 بنظام المجموعتين، واللعب من دورين، مع تأهل الفرق ال3 الأولى بشكل ألي لأدوار خروج المغلوب، في حين الفرق التي ستحتل المركزين الرابع والخامس ستلعب مباراتين بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهل الرابع من كل مجموعاة.

اللعب في أدوار خروج المغلوب سيكون بنظام الذهاب والإياب، مع لعب المباراة النهائية من مباراة واحدة على ملعب محايد..

سيتم عمل مسابقة للسيدات ايضًا بنفس الطريقة.

العوائد المالية للأندية ستكون أعلى بكثير من عوائد المسابقات الأوروبية الحالية. الأندية المؤسسة ستحصل على 3.5 مليون باوند كدعم لتقوية اساسها واستثمارتها المتضررة من أثر فيروس كوفيد 19.

فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، سيكون رئيس مسابقة دوري السوبر الأوروبي. جويل جلايزر، مالك مانشستر يونايتد، سيكون نائب الرئيس، كذلك أندريا أنيلي رئيس نادي يوفنتوس.