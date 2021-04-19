شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق يهاجم محمود علاء: «لاعب مستهتر وغير محترف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح محمد صديق، نجم الأهلي والزمالك السابق، النار على محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

يأتي ذلك بعدما بعدما أهدر اللاعب ضربة جزاء خلال مباراة القمة التي أقيمت مساء الأحد ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «محمود علاء أضاع مجهود لاعبيه في الشوط الثاني من مباراة الأهلي، بعدما أهدر ضربة الجزاء».

وأضاف: «محمود علاء تعامل مع ضربة الجزاء بمنتهي الاستهتار وعدم الاحترافية، بعدما وضعها ضعيفة في يد على لطفي، حارس مرمى الفريق الأحمر».

وبفوز الأهلي على الزمالك ارتفع رصيده إلى 30 نقطة محتلاً بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 33 نقطة في صدارة الدوري.